Informations sur le prix de America Party (AP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.04097033$ 0.04097033 $ 0.04097033 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -6.33% Changement de prix (1J) +5.08% Variation du prix (7 j) -39.87% Variation du prix (7 j) -39.87%

Le prix en temps réel de America Party (AP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AP est $ 0.04097033, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AP a évolué de -6.33% au cours de la dernière heure, +5.08% sur 24 heures et de -39.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour America Party (AP)

Capitalisation boursière $ 890.03K$ 890.03K $ 890.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 890.03K$ 890.03K $ 890.03K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de America Party est de $ 890.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AP est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 890.03K.