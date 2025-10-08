Informations sur le prix de Amber xStock (AMBRX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 3.48 $ 3.48 $ 3.48 Bas 24 h $ 3.52 $ 3.52 $ 3.52 Haut 24 h Bas 24 h $ 3.48$ 3.48 $ 3.48 Haut 24 h $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 Sommet historique $ 10.38$ 10.38 $ 10.38 Prix le plus bas $ 2.86$ 2.86 $ 2.86 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.88% Variation du prix (7 j) +20.05% Variation du prix (7 j) +20.05%

Le prix en temps réel de Amber xStock (AMBRX) est de $3.52. Au cours des dernières 24 heures, AMBRX a évolué entre un minimum de $ 3.48 et un maximum de $ 3.52, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AMBRX est $ 10.38, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 2.86.

En termes de performance à court terme, AMBRX a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.88% sur 24 heures et de +20.05% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Amber xStock (AMBRX)

Capitalisation boursière $ 243.46K$ 243.46K $ 243.46K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 689.10K$ 689.10K $ 689.10K Offre en circulation 69.25K 69.25K 69.25K Offre totale 195,997.43668627 195,997.43668627 195,997.43668627

La capitalisation boursière actuelle de Amber xStock est de $ 243.46K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AMBRX est de 69.25K, avec une offre totale de 195997.43668627. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 689.10K.