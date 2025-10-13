Tokenomics de AMALAS (AMAL)
Tokenomics et analyse de prix de AMALAS (AMAL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de AMALAS (AMAL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur AMALAS (AMAL)
AMALAS, coming from the arabic word for hope "أمل", is a web3 project that doesn't only focus on developing and improving technology but also solve real-world problems in different sectors including finance and economy, education, and environmental sustainability. Our utilities including AMAL Blockchain, AMAL Payment Gateway, AMALEX (a marketplace for all web3 products), staking program, dApps and AI, and NFT collections to fund our ecosystem and initiatives will launch between Q3 2025 and Q1 2026. The project has a long-term vision with a roadmap explaining our goals for each quarter until 2030.
Tokenomics de AMALAS (AMAL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de AMALAS (AMAL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AMAL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AMAL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AMAL, explorez le prix en direct du token AMAL !
Prévision du prix de AMAL
Vous voulez savoir dans quelle direction AMAL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AMAL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
