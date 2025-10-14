Informations sur le prix de AltSeason Coin (ALTSEASON) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00108448$ 0.00108448 $ 0.00108448 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.40% Changement de prix (1J) +1.39% Variation du prix (7 j) -20.43% Variation du prix (7 j) -20.43%

Le prix en temps réel de AltSeason Coin (ALTSEASON) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ALTSEASON a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ALTSEASON est $ 0.00108448, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ALTSEASON a évolué de -0.40% au cours de la dernière heure, +1.39% sur 24 heures et de -20.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AltSeason Coin (ALTSEASON)

Capitalisation boursière $ 29.44K$ 29.44K $ 29.44K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 29.44K$ 29.44K $ 29.44K Offre en circulation 998.69M 998.69M 998.69M Offre totale 998,693,232.146713 998,693,232.146713 998,693,232.146713

La capitalisation boursière actuelle de AltSeason Coin est de $ 29.44K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ALTSEASON est de 998.69M, avec une offre totale de 998693232.146713. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 29.44K.