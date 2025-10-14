Informations sur le prix de Alpaca Finance (ALPACA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01082573 $ 0.01082573 $ 0.01082573 Bas 24 h $ 0.01362069 $ 0.01362069 $ 0.01362069 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01082573$ 0.01082573 $ 0.01082573 Haut 24 h $ 0.01362069$ 0.01362069 $ 0.01362069 Sommet historique $ 8.78$ 8.78 $ 8.78 Prix le plus bas $ 0.00826362$ 0.00826362 $ 0.00826362 Variation du prix (1 h) +1.63% Changement de prix (1J) -11.37% Variation du prix (7 j) -11.94% Variation du prix (7 j) -11.94%

Le prix en temps réel de Alpaca Finance (ALPACA) est de $0.01188486. Au cours des dernières 24 heures, ALPACA a évolué entre un minimum de $ 0.01082573 et un maximum de $ 0.01362069, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ALPACA est $ 8.78, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00826362.

En termes de performance à court terme, ALPACA a évolué de +1.63% au cours de la dernière heure, -11.37% sur 24 heures et de -11.94% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Alpaca Finance (ALPACA)

Capitalisation boursière $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Offre en circulation 151.67M 151.67M 151.67M Offre totale 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

La capitalisation boursière actuelle de Alpaca Finance est de $ 1.82M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ALPACA est de 151.67M, avec une offre totale de 151668641.6027096. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.82M.