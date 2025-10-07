Informations sur le prix de Alligator Alcatraz (ICE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -1.24% Variation du prix (7 j) +3.18% Variation du prix (7 j) +3.18%

Le prix en temps réel de Alligator Alcatraz (ICE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ICE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ICE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ICE a évolué de -- au cours de la dernière heure, -1.24% sur 24 heures et de +3.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Alligator Alcatraz (ICE)

Capitalisation boursière $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.62K$ 13.62K $ 13.62K Offre en circulation 999.84M 999.84M 999.84M Offre totale 999,841,903.614038 999,841,903.614038 999,841,903.614038

La capitalisation boursière actuelle de Alligator Alcatraz est de $ 13.62K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ICE est de 999.84M, avec une offre totale de 999841903.614038. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.62K.