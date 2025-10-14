Informations sur le prix de Alliewai by Virtuals (AWAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0001928 $ 0.0001928 $ 0.0001928 Bas 24 h $ 0.00022702 $ 0.00022702 $ 0.00022702 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0001928$ 0.0001928 $ 0.0001928 Haut 24 h $ 0.00022702$ 0.00022702 $ 0.00022702 Sommet historique $ 0.00199519$ 0.00199519 $ 0.00199519 Prix le plus bas $ 0.00013535$ 0.00013535 $ 0.00013535 Variation du prix (1 h) -3.23% Changement de prix (1J) -0.77% Variation du prix (7 j) -35.51% Variation du prix (7 j) -35.51%

Le prix en temps réel de Alliewai by Virtuals (AWAI) est de $0.00019586. Au cours des dernières 24 heures, AWAI a évolué entre un minimum de $ 0.0001928 et un maximum de $ 0.00022702, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AWAI est $ 0.00199519, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00013535.

En termes de performance à court terme, AWAI a évolué de -3.23% au cours de la dernière heure, -0.77% sur 24 heures et de -35.51% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Alliewai by Virtuals (AWAI)

Capitalisation boursière $ 195.86K$ 195.86K $ 195.86K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 195.86K$ 195.86K $ 195.86K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Alliewai by Virtuals est de $ 195.86K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AWAI est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 195.86K.