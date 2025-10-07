Le prix en temps réel de Ali for fx protocol by Virtuals est aujourd'hui de 0.00009341 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de FX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix FX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Ali for fx protocol by Virtuals est aujourd'hui de 0.00009341 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de FX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix FX facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

Prix en temps réel : 1 FX à USD

-1.90%1D
Graphique du prix de Ali for fx protocol by Virtuals (FX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:04:50 (UTC+8)

Informations sur le prix de Ali for fx protocol by Virtuals (FX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00008712
Bas 24 h
$ 0.00009581
Haut 24 h

$ 0.00008712
$ 0.00009581
$ 0.00163882
$ 0.00001987
+0.42%

-1.90%

+19.15%

+19.15%

Le prix en temps réel de Ali for fx protocol by Virtuals (FX) est de $0.00009341. Au cours des dernières 24 heures, FX a évolué entre un minimum de $ 0.00008712 et un maximum de $ 0.00009581, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FX est $ 0.00163882, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001987.

En termes de performance à court terme, FX a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, -1.90% sur 24 heures et de +19.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

$ 89.89K
--
$ 91.57K
963.44M
981,444,489.9651002
La capitalisation boursière actuelle de Ali for fx protocol by Virtuals est de $ 89.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FX est de 963.44M, avec une offre totale de 981444489.9651002. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.57K.

Historique du prix de Ali for fx protocol by Virtuals (FX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Ali for fx protocol by Virtuals en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Ali for fx protocol by Virtuals en USD était de $ -0.0000307937.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Ali for fx protocol by Virtuals en USD était de $ +0.0001966149.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Ali for fx protocol by Virtuals en USD était de $ +0.0000513763241476537.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-1.90%
30 jours$ -0.0000307937-32.96%
60 jours$ +0.0001966149+210.49%
90 jours$ +0.0000513763241476537+122.23%

Qu'est-ce que Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

The project is an AI-powered agent named Ali, designed to optimize decentralized finance (DeFi) farming strategies. Ali leverages real-time on-chain data to analyze and recommend stable farming opportunities across different cryptocurrency pools. The agent provides comprehensive insights by comparing yields, assessing risk levels, and evaluating vesting rules to help users make informed investment decisions in the decentralized finance ecosystem.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

Site officiel

Prévision de prix de Ali for fx protocol by Virtuals (USD)

Combien vaudra Ali for fx protocol by Virtuals (FX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Ali for fx protocol by Virtuals (FX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Ali for fx protocol by Virtuals.

Consultez la prévision de prix de Ali for fx protocol by Virtuals maintenant !

FX en devises locales

Tokenomics de Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

Comprendre la tokenomics de Ali for fx protocol by Virtuals (FX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

Combien vaut Ali for fx protocol by Virtuals (FX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de FX en USD est de 0.00009341 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de FX à USD ?
Le prix actuel de FX en USD est $ 0.00009341. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Ali for fx protocol by Virtuals ?
La capitalisation boursière de FX est de $ 89.89K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de FX ?
L'offre en circulation de FX est de 963.44M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FX ?
FX a atteint un prix ATH de 0.00163882 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FX ?
FX a vu un prix ATL de 0.00001987 USD.
Quel est le volume de trading de FX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FX est de -- USD.
Est-ce que FX va augmenter cette année ?
FX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-07 03:04:50 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.