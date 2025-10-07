Informations sur le prix de Ali for fx protocol by Virtuals (FX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008712 $ 0.00008712 $ 0.00008712 Bas 24 h $ 0.00009581 $ 0.00009581 $ 0.00009581 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008712$ 0.00008712 $ 0.00008712 Haut 24 h $ 0.00009581$ 0.00009581 $ 0.00009581 Sommet historique $ 0.00163882$ 0.00163882 $ 0.00163882 Prix le plus bas $ 0.00001987$ 0.00001987 $ 0.00001987 Variation du prix (1 h) +0.42% Changement de prix (1J) -1.90% Variation du prix (7 j) +19.15% Variation du prix (7 j) +19.15%

Le prix en temps réel de Ali for fx protocol by Virtuals (FX) est de $0.00009341. Au cours des dernières 24 heures, FX a évolué entre un minimum de $ 0.00008712 et un maximum de $ 0.00009581, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FX est $ 0.00163882, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001987.

En termes de performance à court terme, FX a évolué de +0.42% au cours de la dernière heure, -1.90% sur 24 heures et de +19.15% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ali for fx protocol by Virtuals (FX)

Capitalisation boursière $ 89.89K$ 89.89K $ 89.89K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 91.57K$ 91.57K $ 91.57K Offre en circulation 963.44M 963.44M 963.44M Offre totale 981,444,489.9651002 981,444,489.9651002 981,444,489.9651002

La capitalisation boursière actuelle de Ali for fx protocol by Virtuals est de $ 89.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FX est de 963.44M, avec une offre totale de 981444489.9651002. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 91.57K.