Informations sur le prix de AI Power Grid (AIPG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00181221 $ 0.00181221 $ 0.00181221 Bas 24 h $ 0.00198545 $ 0.00198545 $ 0.00198545 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00181221$ 0.00181221 $ 0.00181221 Haut 24 h $ 0.00198545$ 0.00198545 $ 0.00198545 Sommet historique $ 0.779463$ 0.779463 $ 0.779463 Prix le plus bas $ 0.00100982$ 0.00100982 $ 0.00100982 Variation du prix (1 h) +0.10% Changement de prix (1J) -3.31% Variation du prix (7 j) -21.83% Variation du prix (7 j) -21.83%

Le prix en temps réel de AI Power Grid (AIPG) est de $0.00191967. Au cours des dernières 24 heures, AIPG a évolué entre un minimum de $ 0.00181221 et un maximum de $ 0.00198545, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AIPG est $ 0.779463, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00100982.

En termes de performance à court terme, AIPG a évolué de +0.10% au cours de la dernière heure, -3.31% sur 24 heures et de -21.83% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AI Power Grid (AIPG)

Capitalisation boursière $ 199.50K$ 199.50K $ 199.50K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 199.55K$ 199.55K $ 199.55K Offre en circulation 103.92M 103.92M 103.92M Offre totale 103,951,607.6248112 103,951,607.6248112 103,951,607.6248112

La capitalisation boursière actuelle de AI Power Grid est de $ 199.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIPG est de 103.92M, avec une offre totale de 103951607.6248112. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 199.55K.