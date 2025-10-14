Tokenomics de ADreward (AD)
Tokenomics et analyse de prix de ADreward (AD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ADreward (AD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur ADreward (AD)
What is the project about? ADreward is a WEB 3.0-based platform, and AD Token is used as a reward for purchasing advertising products and advertising rewards.
AD tokens are used when registering advertisements, and users and influencers who participate in advertisement products receive AD tokens as rewards.
Ad product purchasers can use Adreward's AD Token to register ads, which are used as user rewards. Buyers of advertising products can also use their own separate tokens as rewards.
Users can receive rewards for completing Telegram channel entry, twitter follower, YouTube subscription, Discord channel participation, and kakaotalk entry. You can also receive compensation from other advertisements registered by the purchaser of the advertisement product.
What makes your project unique? Global SNS marketing and rewards are available.
- Confirmation of accurate marketing activities
- Available to all users through B2B, B2C, C2C marketing
- Marketing with various rewards
History of your project. Since 2014, we have been servicing global mobile games and have also served as marketing agencies. In addition, by developing a global SNS marketing solution based on experience as a marketing agency, it was possible to apply blockchain technology, the best technology that allows users to voluntarily register for SNS advertisements and give rewards to participants, and common payment and rewards for global users became possible.
What’s next for your project? It is to provide more convenient services by creating various global SNS marketing solution updates and mobile applications.
What can your token be used for? It is used for advertising purchases and advertising activity rewards. • Purchase of advertising products • advertising rewards • Participate in event after deposit
Tokenomics de ADreward (AD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ADreward (AD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens AD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens AD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de AD, explorez le prix en direct du token AD !
Prévision du prix de AD
Vous voulez savoir dans quelle direction AD pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de AD combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité