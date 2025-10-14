Informations sur le prix de ADreward (AD) en USD

Le prix en temps réel de ADreward (AD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, AD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AD est $ 0.00521146, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, AD a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ADreward (AD)

Capitalisation boursière $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K Offre en circulation 9.33B 9.33B 9.33B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ADreward est de $ 5.07K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AD est de 9.33B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.43K.