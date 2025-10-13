Informations sur le prix de ADOPT (ADOPT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.49% Variation du prix (7 j) -20.78% Variation du prix (7 j) -20.78%

Le prix en temps réel de ADOPT (ADOPT) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ADOPT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ADOPT est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ADOPT a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.49% sur 24 heures et de -20.78% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ADOPT (ADOPT)

Capitalisation boursière $ 4.56K$ 4.56K $ 4.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.56K$ 4.56K $ 4.56K Offre en circulation 999.29M 999.29M 999.29M Offre totale 999,294,872.475172 999,294,872.475172 999,294,872.475172

La capitalisation boursière actuelle de ADOPT est de $ 4.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ADOPT est de 999.29M, avec une offre totale de 999294872.475172. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.56K.