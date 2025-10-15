Informations sur le prix de AbbVie xStock (ABBVX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 227.77 Haut 24 h $ 235.62 Sommet historique $ 244.67 Prix le plus bas $ 185.92 Variation du prix (1 h) +0.47% Changement de prix (1J) -0.09% Variation du prix (7 j) -1.46%

Le prix en temps réel de AbbVie xStock (ABBVX) est de $230.38. Au cours des dernières 24 heures, ABBVX a évolué entre un minimum de $ 227.77 et un maximum de $ 235.62, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ABBVX est $ 244.67, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 185.92.

En termes de performance à court terme, ABBVX a évolué de +0.47% au cours de la dernière heure, -0.09% sur 24 heures et de -1.46% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour AbbVie xStock (ABBVX)

Capitalisation boursière $ 252.31K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.39M Offre en circulation 1.10K Offre totale 23,400.0

La capitalisation boursière actuelle de AbbVie xStock est de $ 252.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ABBVX est de 1.10K, avec une offre totale de 23400.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.39M.