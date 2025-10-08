Informations sur le prix de Aavegotchi KEK (KEK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Prix le plus bas $ 0.00051168$ 0.00051168 $ 0.00051168 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -4.90% Variation du prix (7 j) -4.90%

Le prix en temps réel de Aavegotchi KEK (KEK) est de $0.00063137. Au cours des dernières 24 heures, KEK a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KEK est $ 1.46, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00051168.

En termes de performance à court terme, KEK a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -4.90% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Aavegotchi KEK (KEK)

Capitalisation boursière $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Offre en circulation 51.60M 51.60M 51.60M Offre totale 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244 2,096,263,752.140244

La capitalisation boursière actuelle de Aavegotchi KEK est de $ 32.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KEK est de 51.60M, avec une offre totale de 2096263752.140244. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.32M.