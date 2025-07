Informations sur Yidocy Plus (YIDO)

Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment.

Site officiel : https://www.yidocyplus.io/ Livre blanc : https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c