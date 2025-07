Informations sur Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Site officiel : https://wombat.exchange Livre blanc : https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Explorateur de blocs : https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB