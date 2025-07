Informations sur Wizzwoods (WIZZ)

Wizzwoods is a unique blend of Pixels, Axie Infinity, and DeFi Kingdoms—but with a twist: it’s interchain with Berachain, TON, and Kaia. It’s the first game bridging multiple blockchain ecosystems and unlocking a truly new gaming experience that can only be achieved interchain.

Site officiel : https://www.wizzwoods.com/ Livre blanc : https://docs.wizzwoods.com/ Explorateur de blocs : https://berascan.com/token/0x01C8A5ccAD23A4D3764eF71c403862160Aa2913a