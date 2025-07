Informations sur VIDT DAO (VIDT)

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

Site officiel : https://vidt-dao.com Livre blanc : https://www.vidt-dao.com/vidt-token Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875