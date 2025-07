Informations sur Verse (VERSE)

Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification.

Site officiel : https://verse.bitcoin.com Livre blanc : https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18