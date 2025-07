Informations sur ULTRON (ULX)

Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.

Site officiel : https://ultron.foundation Livre blanc : https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://ulxscan.com