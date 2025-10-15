Tokenomics de Ulalo HealthPassport (ULA)
Ulalo permet à chacun de reprendre le contrôle de ses données de santé grâce à une plateforme décentralisée. Notre Smart Patient Wallet, construit sur notre sous-réseau (subnet) Avalanche de couche 1 (L1), conserve les antécédents médicaux en toute sécurité et permet la monétisation anonyme des données à des fins de recherche. Nous renforçons également l'autonomie des patients à l'échelle mondiale grâce à des diagnostics et des analyses de santé pilotés par l'IA.
Tokenomics de Ulalo HealthPassport (ULA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Ulalo HealthPassport (ULA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ULA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ULA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ULA, explorez le prix en direct du token ULA !
Historique du prix de Ulalo HealthPassport (ULA)
L'analyse de l'historique du prix de ULA permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de ULA
Vous voulez savoir dans quelle direction ULA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ULA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
