Informations sur TechtroX (TXO)

$TXO is the native utility and incentive token that fuels the entire TechtroX ecosystem. Built for real business value, $TXO drives engagement, automation, and decentralization across customer relationship management workflows.

Site officiel : https://techtrox.one/ Livre blanc : https://docs.techtrox.one/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xd40Be959e6C2a8C57661f75857b7885F46CF4271