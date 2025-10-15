En savoir plus sur TUNACHAIN
Informations sur le prix de TUNACHAIN
Livre blanc de TUNACHAIN
Site officiel de TUNACHAIN
Tokenomics de TUNACHAIN
Prévisions de prix de TUNACHAIN
Historique de TUNACHAIN
Guide d'achat de TUNACHAIN
Convertisseur de TUNACHAIN en monnaie fiduciaire
TUNACHAIN au comptant
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de Tuna Chain (TUNACHAIN)
Tokenomics et analyse de prix de Tuna Chain (TUNACHAIN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Tuna Chain (TUNACHAIN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Tuna Chain (TUNACHAIN)
Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.
Tokenomics de Tuna Chain (TUNACHAIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Tuna Chain (TUNACHAIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TUNACHAIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TUNACHAIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TUNACHAIN, explorez le prix en direct du token TUNACHAIN !
Comment acheter du TUNACHAIN
Envie d'ajouter du Tuna Chain (TUNACHAIN) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du TUNACHAIN, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Tuna Chain (TUNACHAIN)
L'analyse de l'historique du prix de TUNACHAIN permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de TUNACHAIN
Vous voulez savoir dans quelle direction TUNACHAIN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TUNACHAIN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du Tuna Chain (TUNACHAIN)
Montant
1 TUNACHAIN = 0.0008024 USD