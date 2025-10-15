Le prix en temps réel de Tuna Chain est aujourd'hui de 0.0007999 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TUNACHAIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TUNACHAIN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Tuna Chain est aujourd'hui de 0.0007999 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TUNACHAIN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TUNACHAIN facilement sur MEXC maintenant.

Cours Tuna Chain(TUNACHAIN)

Prix en temps réel : 1 TUNACHAIN à USD

$0.0007999
+0.17%1D
USD
Graphique du prix de Tuna Chain (TUNACHAIN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-15 08:24:40 (UTC+8)

Informations sur le prix de Tuna Chain (TUNACHAIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0007927
Bas 24 h
$ 0.0008212
Haut 24 h

$ 0.0007927
$ 0.0008212
--
--
-0.09%

+0.17%

+3.60%

+3.60%

Le prix en temps réel de Tuna Chain (TUNACHAIN) est de $ 0.0007999. Au cours des dernières 24 heures, TUNACHAIN a évolué entre un minimum de $ 0.0007927 et un maximum de $ 0.0008212, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TUNACHAIN est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, TUNACHAIN a évolué de -0.09% au cours de la dernière heure, +0.17% sur 24 heures et de +3.60% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
$ 56.33K
$ 56.33K$ 56.33K

$ 167.98K
$ 167.98K$ 167.98K

--
210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

La capitalisation boursière actuelle de Tuna Chain est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.33K. L'offre en circulation de TUNACHAIN est de --, avec une offre totale de 210000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 167.98K.

Historique du prix de Tuna Chain (TUNACHAIN) en USD

Suivez la variation du prix de Tuna Chain aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.000001358+0.17%
30 jours$ +0.0001312+19.62%
60 jours$ +0.0001343+20.17%
90 jours$ +0.0003569+80.56%
Variation du prix de Tuna Chain aujourd'hui

Aujourd'hui, TUNACHAIN a enregistré une variation de $ +0.000001358 (+0.17%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Tuna Chain sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.0001312 (+19.62%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Tuna Chain

En élargissant la vue à 60 jours, TUNACHAIN a constaté une variation de $ +0.0001343 (+20.17%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Tuna Chain sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0003569 (+80.56%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Tuna Chain (TUNACHAIN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Tuna Chain.

Qu'est-ce que Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Tuna Chain. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de TUNACHAINpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Tuna Chain sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Tuna Chain fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Tuna Chain (USD)

Combien vaudra Tuna Chain (TUNACHAIN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Tuna Chain (TUNACHAIN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Tuna Chain.

Consultez la prévision de prix de Tuna Chain maintenant !

Tokenomics de Tuna Chain (TUNACHAIN)

Comprendre la tokenomics de Tuna Chain (TUNACHAIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TUNACHAIN !

Guide d'achat de Tuna Chain (TUNACHAIN)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Tuna Chain? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Tuna Chain. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

TUNACHAIN en devises locales

1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à VND
21.0493685
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à AUD
A$0.001231846
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à GBP
0.000599925
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à EUR
0.000687914
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à USD
$0.0007999
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MYR
RM0.003375578
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à TRY
0.033459817
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à JPY
¥0.1207849
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à ARS
ARS$1.085344315
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à RUB
0.063584051
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à INR
0.071015122
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à IDR
Rp13.331661334
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à KRW
1.141081347
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à PHP
0.046538182
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à EGP
￡E.0.03815523
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BRL
R$0.004383452
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à CAD
C$0.00111986
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BDT
0.097451817
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à NGN
1.167734015
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à COP
$3.124609375
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à ZAR
R.0.013902262
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à UAH
0.03343582
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à TZS
T.Sh.1.9653543
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à VES
Bs0.1575803
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à CLP
$0.7687039
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à PKR
Rs0.22653168
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à KZT
0.432137976
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à THB
฿0.026068741
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à TWD
NT$0.024548931
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à AED
د.إ0.002935633
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à CHF
Fr0.00063992
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à HKD
HK$0.006215223
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à AMD
֏0.306001745
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MAD
.د.م0.007351081
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MXN
$0.01479815
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à SAR
ريال0.002999625
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à ETB
Br0.117625295
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à KES
KSh0.103355079
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à JOD
د.أ0.0005671291
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à PLN
0.002935633
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à RON
лв0.003503562
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à SEK
kr0.007623047
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BGN
лв0.001343832
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à HUF
Ft0.269958251
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à CZK
0.016749906
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à KWD
د.ك0.0002447694
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à ILS
0.002647669
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BOB
Bs0.005527309
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à AZN
0.00135983
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à TJS
SM0.007351081
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à GEL
0.002175728
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à AOA
Kz0.731836509
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BHD
.د.ب0.0003007624
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BMD
$0.0007999
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à DKK
kr0.005143357
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à HNL
L0.020949381
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MUR
0.036363454
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à NAD
$0.013886264
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à NOK
kr0.008118985
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à NZD
$0.001399825
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à PAB
B/.0.0007999
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à PGK
K0.003383577
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à QAR
ر.ق0.002911636
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à RSD
дин.0.080773902
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à UZS
soʻm9.754876488
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à ALL
L0.067039619
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à ANG
ƒ0.001431821
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à AWG
ƒ0.00143982
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BBD
$0.0015998
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BAM
KM0.001351831
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BIF
Fr2.3589051
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BND
$0.00103987
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BSD
$0.0007999
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à JMD
$0.128679913
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à KHR
3.212446394
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à KMF
Fr0.3391576
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à LAK
17.389130087
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à LKR
රු0.242169725
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MDL
L0.013430321
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MGA
Ar3.60314955
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MOP
P0.0063992
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MVR
0.01223847
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MWK
MK1.38630669
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à MZN
MT0.051121609
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à NPR
रु0.113617796
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à PYG
5.6328958
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à RWF
Fr1.1606549
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à SBD
$0.006583177
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à SCR
0.011230596
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à SRD
$0.031180102
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à SVC
$0.006999125
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à SZL
L0.013942257
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à TMT
m0.002807649
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à TND
د.ت0.0023405074
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à TTD
$0.005431321
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à UGX
Sh2.767654
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à XAF
Fr0.4519435
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à XCD
$0.00215973
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à XOF
Fr0.4519435
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à XPF
Fr0.0815898
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BWP
P0.010766654
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à BZD
$0.001607799
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à CVE
$0.076318459
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à DJF
Fr0.1415823
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à DOP
$0.050361704
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à DZD
د.ج0.104370952
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à FJD
$0.001815773
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à GNF
Fr6.9551305
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à GTQ
Q0.006127234
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à GYD
$0.167371076
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) à ISK
kr0.0975878

Ressources de Tuna Chain

Pour une compréhension plus approfondie de Tuna Chain, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Tuna Chain
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Tuna Chain

Combien vaut Tuna Chain (TUNACHAIN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TUNACHAIN en USD est de 0.0007999 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TUNACHAIN à USD ?
Le prix actuel de TUNACHAIN en USD est $ 0.0007999. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Tuna Chain ?
La capitalisation boursière de TUNACHAIN est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TUNACHAIN ?
L'offre en circulation de TUNACHAIN est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TUNACHAIN ?
TUNACHAIN a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TUNACHAIN ?
TUNACHAIN a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de TUNACHAIN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TUNACHAIN est de $ 56.33K USD.
Est-ce que TUNACHAIN va augmenter cette année ?
TUNACHAIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TUNACHAIN pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Tuna Chain (TUNACHAIN)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-14 20:24:00Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins Chutent sur Toute la Ligne, SKYAI Baisse de Plus de 40% en 24h
10-14 19:19:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 624 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
10-14 18:42:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto interrompt son rallye et devient baissier, la capitalisation totale du marché chute à 3,93 billions de dollars
10-14 18:27:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des stablecoins franchit les 310 milliards de dollars pour atteindre un nouveau sommet historique, augmentant de plus de 80 milliards de dollars cette année
10-14 17:21:00Mises à jour de l'industrie
Aperçu : Powell prononcera un discours aujourd'hui, pouvant potentiellement influencer le rythme des baisses de taux et les attentes de politique monétaire
10-14 14:09:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin Tombe Sous les 114 000 $, l'Ethereum Descend Sous les 4 200 $

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

