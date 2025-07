Informations sur Trump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Site officiel : http://whowillwin2024.wtf/#/home Livre blanc : http://whowillwin2024.wtf/#/home Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18