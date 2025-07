Informations sur TRUF.Network (TRUF)

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Site officiel : https://truf.network/ Livre blanc : https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7