Le prix en temps réel de Tren Finance est aujourd'hui de 0.00007524 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TREN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TREN facilement sur MEXC maintenant.

Cours Tren Finance(TREN)

Prix en temps réel : 1 TREN à USD

$0.00007519
+1.91%1D
USD
Graphique du prix de Tren Finance (TREN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-06 14:41:16 (UTC+8)

Informations sur le prix de Tren Finance (TREN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00007297
Bas 24 h
$ 0.00007542
Haut 24 h

$ 0.00007297
$ 0.00007542
--
--
+0.33%

+1.91%

-13.00%

-13.00%

Le prix en temps réel de Tren Finance (TREN) est de $ 0.00007524. Au cours des dernières 24 heures, TREN a évolué entre un minimum de $ 0.00007297 et un maximum de $ 0.00007542, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TREN est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, TREN a évolué de +0.33% au cours de la dernière heure, +1.91% sur 24 heures et de -13.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Tren Finance (TREN)

--
$ 53.61K
$ 75.24K
--
1,000,000,000
BASE

La capitalisation boursière actuelle de Tren Finance est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 53.61K. L'offre en circulation de TREN est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 75.24K.

Historique du prix de Tren Finance (TREN) en USD

Suivez la variation du prix de Tren Finance aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0000014092+1.91%
30 jours$ -0.00008196-52.14%
60 jours$ -0.00018146-70.69%
90 jours$ -0.00492476-98.50%
Variation du prix de Tren Finance aujourd'hui

Aujourd'hui, TREN a enregistré une variation de $ +0.0000014092 (+1.91%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Tren Finance sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00008196 (-52.14%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Tren Finance

En élargissant la vue à 60 jours, TREN a constaté une variation de $ -0.00018146 (-70.69%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Tren Finance sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.00492476 (-98.50%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Tren Finance (TREN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Tren Finance.

Qu'est-ce que Tren Finance (TREN)

Tren Finance est le premier protocole de prêt de stablecoins entièrement autonome piloté par l’IA, où plus de 20 agents spécialisés gèrent l’ensemble des opérations sans aucune intervention humaine. La plateforme permet d’emprunter en utilisant des tokens de LP, des dépôts sur les marchés monétaires ou des positions restakées, libérant ainsi des milliards de liquidités inactives. Le modèle de prêt peer-to-agent de Tren, appelé Malone, permet aux utilisateurs d’emprunter instantanément avec des conditions personnalisées, en utilisant n’importe quel actif on-chain en garantie — y compris des NFTs, des tokens en période d’acquisition (vested), ou des actifs fraîchement lancés — les conditions de prêt étant adaptées à l’historique de l’utilisateur.

Tren Finance est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Tren Finance. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de TRENpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Tren Finance sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Tren Finance fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Tren Finance (USD)

Combien vaudra Tren Finance (TREN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Tren Finance (TREN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Tren Finance.

Consultez la prévision de prix de Tren Finance maintenant !

Tokenomics de Tren Finance (TREN)

Comprendre la tokenomics de Tren Finance (TREN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TREN !

Guide d'achat de Tren Finance (TREN)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Tren Finance? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Tren Finance. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

TREN en devises locales

1 Tren Finance (TREN) à VND
1.9799406
1 Tren Finance (TREN) à AUD
A$0.0001136124
1 Tren Finance (TREN) à GBP
0.0000556776
1 Tren Finance (TREN) à EUR
0.000063954
1 Tren Finance (TREN) à USD
$0.00007524
1 Tren Finance (TREN) à MYR
RM0.0003167604
1 Tren Finance (TREN) à TRY
0.0031367556
1 Tren Finance (TREN) à JPY
¥0.011286
1 Tren Finance (TREN) à ARS
ARS$0.10717938
1 Tren Finance (TREN) à RUB
0.0062005284
1 Tren Finance (TREN) à INR
0.0066790548
1 Tren Finance (TREN) à IDR
Rp1.2539994984
1 Tren Finance (TREN) à KRW
0.1064209608
1 Tren Finance (TREN) à PHP
0.00438273
1 Tren Finance (TREN) à EGP
￡E.0.0035859384
1 Tren Finance (TREN) à BRL
R$0.0004010292
1 Tren Finance (TREN) à CAD
C$0.0001045836
1 Tren Finance (TREN) à BDT
0.009171756
1 Tren Finance (TREN) à NGN
0.1104839208
1 Tren Finance (TREN) à COP
$0.292762602
1 Tren Finance (TREN) à ZAR
R.0.00129789
1 Tren Finance (TREN) à UAH
0.0031096692
1 Tren Finance (TREN) à TZS
T.Sh.0.18486468
1 Tren Finance (TREN) à VES
Bs0.0139194
1 Tren Finance (TREN) à CLP
$0.07230564
1 Tren Finance (TREN) à PKR
Rs0.0213561216
1 Tren Finance (TREN) à KZT
0.0412721496
1 Tren Finance (TREN) à THB
฿0.002437776
1 Tren Finance (TREN) à TWD
NT$0.0023008392
1 Tren Finance (TREN) à AED
د.إ0.0002761308
1 Tren Finance (TREN) à CHF
Fr0.0000594396
1 Tren Finance (TREN) à HKD
HK$0.0005853672
1 Tren Finance (TREN) à AMD
֏0.0288936648
1 Tren Finance (TREN) à MAD
.د.م0.0006854364
1 Tren Finance (TREN) à MXN
$0.0013859208
1 Tren Finance (TREN) à SAR
ريال0.00028215
1 Tren Finance (TREN) à ETB
Br0.01089099
1 Tren Finance (TREN) à KES
KSh0.0097202556
1 Tren Finance (TREN) à JOD
د.أ0.00005334516
1 Tren Finance (TREN) à PLN
0.0002731212
1 Tren Finance (TREN) à RON
лв0.0003265416
1 Tren Finance (TREN) à SEK
kr0.0007057512
1 Tren Finance (TREN) à BGN
лв0.0001256508
1 Tren Finance (TREN) à HUF
Ft0.0249217452
1 Tren Finance (TREN) à CZK
0.001557468
1 Tren Finance (TREN) à KWD
د.ك0.00002302344
1 Tren Finance (TREN) à ILS
0.0002452824
1 Tren Finance (TREN) à BOB
Bs0.0005206608
1 Tren Finance (TREN) à AZN
0.000127908
1 Tren Finance (TREN) à TJS
SM0.0007019892
1 Tren Finance (TREN) à GEL
0.0002046528
1 Tren Finance (TREN) à AOA
Kz0.0685865268
1 Tren Finance (TREN) à BHD
.د.ب0.00002829024
1 Tren Finance (TREN) à BMD
$0.00007524
1 Tren Finance (TREN) à DKK
kr0.0004792788
1 Tren Finance (TREN) à HNL
L0.001978812
1 Tren Finance (TREN) à MUR
0.0034106292
1 Tren Finance (TREN) à NAD
$0.0012986424
1 Tren Finance (TREN) à NOK
kr0.000748638
1 Tren Finance (TREN) à NZD
$0.0001286604
1 Tren Finance (TREN) à PAB
B/.0.00007524
1 Tren Finance (TREN) à PGK
K0.0003205224
1 Tren Finance (TREN) à QAR
ر.ق0.000274626
1 Tren Finance (TREN) à RSD
дин.0.0075262572
1 Tren Finance (TREN) à UZS
soʻm0.9065058156
1 Tren Finance (TREN) à ALL
L0.0062140716
1 Tren Finance (TREN) à ANG
ƒ0.0001346796
1 Tren Finance (TREN) à AWG
ƒ0.000135432
1 Tren Finance (TREN) à BBD
$0.00015048
1 Tren Finance (TREN) à BAM
KM0.0001248984
1 Tren Finance (TREN) à BIF
Fr0.22188276
1 Tren Finance (TREN) à BND
$0.0000970596
1 Tren Finance (TREN) à BSD
$0.00007524
1 Tren Finance (TREN) à JMD
$0.0121038588
1 Tren Finance (TREN) à KHR
0.3021683544
1 Tren Finance (TREN) à KMF
Fr0.03152556
1 Tren Finance (TREN) à LAK
1.6356521412
1 Tren Finance (TREN) à LKR
Rs0.0227999772
1 Tren Finance (TREN) à MDL
L0.0012617748
1 Tren Finance (TREN) à MGA
Ar0.3358924272
1 Tren Finance (TREN) à MOP
P0.0006034248
1 Tren Finance (TREN) à MVR
0.001151172
1 Tren Finance (TREN) à MWK
MK0.1306249164
1 Tren Finance (TREN) à MZN
MT0.004807836
1 Tren Finance (TREN) à NPR
Rs0.0107126712
1 Tren Finance (TREN) à PYG
0.52984008
1 Tren Finance (TREN) à RWF
Fr0.10932372
1 Tren Finance (TREN) à SBD
$0.0006192252
1 Tren Finance (TREN) à SCR
0.0011158092
1 Tren Finance (TREN) à SRD
$0.002866644
1 Tren Finance (TREN) à SVC
$0.0006591024
1 Tren Finance (TREN) à SZL
L0.0012986424
1 Tren Finance (TREN) à TMT
m0.00026334
1 Tren Finance (TREN) à TND
د.ت0.00021955032
1 Tren Finance (TREN) à TTD
$0.0005108796
1 Tren Finance (TREN) à UGX
Sh0.26123328
1 Tren Finance (TREN) à XAF
Fr0.0421344
1 Tren Finance (TREN) à XCD
$0.000203148
1 Tren Finance (TREN) à XOF
Fr0.0421344
1 Tren Finance (TREN) à XPF
Fr0.00759924
1 Tren Finance (TREN) à BWP
P0.0010014444
1 Tren Finance (TREN) à BZD
$0.0001512324
1 Tren Finance (TREN) à CVE
$0.007080084
1 Tren Finance (TREN) à DJF
Fr0.01339272
1 Tren Finance (TREN) à DOP
$0.004710024
1 Tren Finance (TREN) à DZD
د.ج0.0097270272
1 Tren Finance (TREN) à FJD
$0.00016929
1 Tren Finance (TREN) à GNF
Fr0.6542118
1 Tren Finance (TREN) à GTQ
Q0.0005770908
1 Tren Finance (TREN) à GYD
$0.015766542
1 Tren Finance (TREN) à ISK
kr0.00910404

Ressources de Tren Finance

Pour une compréhension plus approfondie de Tren Finance, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Tren Finance
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Tren Finance

Combien vaut Tren Finance (TREN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TREN en USD est de 0.00007524 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TREN à USD ?
Le prix actuel de TREN en USD est $ 0.00007524. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Tren Finance ?
La capitalisation boursière de TREN est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TREN ?
L'offre en circulation de TREN est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TREN ?
TREN a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TREN ?
TREN a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de TREN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TREN est de $ 53.61K USD.
Est-ce que TREN va augmenter cette année ?
TREN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TREN pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Tren Finance (TREN)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique
10-05 16:10:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin grimpe pour atteindre un sommet de 125 708 $, établissant un nouveau record historique
10-04 13:39:16Données on-chain
Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis enregistrent une entrée nette de 233,5 millions de dollars hier
10-04 11:26:38Mises à jour de l'industrie
L'émission d'USDC dépasse 75 milliards, sa part de marché atteint 24,9 %
10-03 10:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus de 4,2 billions de dollars, avec une augmentation de 2,3% en 24h
10-03 05:17:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin franchit la barre des 120 000 $ pour la première fois depuis mi-août

Actualités à la une

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025

Projets Notables Sur le Point de Lancer des Tokens & Airdrops au T4 de 2025

October 5, 2025

Bitcoin atteint 125 000 $ ! Zcash (ZEC) mène la montée des pièces de confidentialité dans la dernière course haussière des crypto-monnaies

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

