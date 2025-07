Informations sur THORWallet DEX (TGT1)

THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing.

Site officiel : https://www.thorwallet.org Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1lt8FAhHqgAxRPPH3tknggVP8nZOf19tS/view Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances