Taker est le premier et le plus grand protocole d’incitation de l’écosystème Bitcoin, conçu pour démocratiser les gains liés au Bitcoin pour tous les détenteurs de fractions de BTC. Il agit comme une couche d’incitation au sein de l’écosystème Bitcoin, en s’appuyant sur plusieurs mécanismes de récompense pour encourager des millions d’utilisateurs à adopter, conserver et utiliser le Bitcoin ainsi que ses produits dérivés.
Tokenomics de Taker Protocol (TAKER) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Taker Protocol (TAKER) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TAKER qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TAKER pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de TAKER, explorez le prix en direct du token TAKER !
Comment acheter du TAKER
Envie d'ajouter du Taker Protocol (TAKER) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du TAKER, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Taker Protocol (TAKER)
L'analyse de l'historique du prix de TAKER permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de TAKER
Vous voulez savoir dans quelle direction TAKER pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de TAKER combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
