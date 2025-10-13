Le prix en temps réel de Taker Protocol est aujourd'hui de 0.007619 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TAKER à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TAKER facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Taker Protocol est aujourd'hui de 0.007619 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de TAKER à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix TAKER facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur TAKER

Informations sur le prix de TAKER

Livre blanc de TAKER

Site officiel de TAKER

Tokenomics de TAKER

Prévisions de prix de TAKER

Historique de TAKER

Guide d'achat de TAKER

Convertisseur de TAKER en monnaie fiduciaire

TAKER au comptant

Contrats à terme USDT-M de TAKER

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Taker Protocol

Cours Taker Protocol(TAKER)

Prix en temps réel : 1 TAKER à USD

$0.007619
$0.007619$0.007619
+9.15%1D
USD
Graphique du prix de Taker Protocol (TAKER) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 17:21:01 (UTC+8)

Informations sur le prix de Taker Protocol (TAKER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.006561
$ 0.006561$ 0.006561
Bas 24 h
$ 0.007986
$ 0.007986$ 0.007986
Haut 24 h

$ 0.006561
$ 0.006561$ 0.006561

$ 0.007986
$ 0.007986$ 0.007986

--
----

--
----

+0.64%

+9.15%

-22.02%

-22.02%

Le prix en temps réel de Taker Protocol (TAKER) est de $ 0.007619. Au cours des dernières 24 heures, TAKER a évolué entre un minimum de $ 0.006561 et un maximum de $ 0.007986, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de TAKER est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, TAKER a évolué de +0.64% au cours de la dernière heure, +9.15% sur 24 heures et de -22.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Taker Protocol (TAKER)

--
----

$ 455.83K
$ 455.83K$ 455.83K

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Taker Protocol est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 455.83K. L'offre en circulation de TAKER est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.62M.

Historique du prix de Taker Protocol (TAKER) en USD

Suivez la variation du prix de Taker Protocol aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0006387+9.15%
30 jours$ -0.005811-43.27%
60 jours$ -0.010631-58.26%
90 jours$ -0.012381-61.91%
Variation du prix de Taker Protocol aujourd'hui

Aujourd'hui, TAKER a enregistré une variation de $ +0.0006387 (+9.15%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Taker Protocol sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.005811 (-43.27%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Taker Protocol

En élargissant la vue à 60 jours, TAKER a constaté une variation de $ -0.010631 (-58.26%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Taker Protocol sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.012381 (-61.91%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Taker Protocol (TAKER) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Taker Protocol.

Qu'est-ce que Taker Protocol (TAKER)

Taker est le premier et le plus grand protocole d’incitation de l’écosystème Bitcoin, conçu pour démocratiser les gains liés au Bitcoin pour tous les détenteurs de fractions de BTC. Il agit comme une couche d’incitation au sein de l’écosystème Bitcoin, en s’appuyant sur plusieurs mécanismes de récompense pour encourager des millions d’utilisateurs à adopter, conserver et utiliser le Bitcoin ainsi que ses produits dérivés.

Taker Protocol est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Taker Protocol. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de TAKERpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Taker Protocol sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Taker Protocol fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Taker Protocol (USD)

Combien vaudra Taker Protocol (TAKER) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Taker Protocol (TAKER) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Taker Protocol.

Consultez la prévision de prix de Taker Protocol maintenant !

Tokenomics de Taker Protocol (TAKER)

Comprendre la tokenomics de Taker Protocol (TAKER) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token TAKER !

Guide d'achat de Taker Protocol (TAKER)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Taker Protocol? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Taker Protocol. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

TAKER en devises locales

1 Taker Protocol (TAKER) à VND
200.493985
1 Taker Protocol (TAKER) à AUD
A$0.01165707
1 Taker Protocol (TAKER) à GBP
0.00563806
1 Taker Protocol (TAKER) à EUR
0.00655234
1 Taker Protocol (TAKER) à USD
$0.007619
1 Taker Protocol (TAKER) à MYR
RM0.03215218
1 Taker Protocol (TAKER) à TRY
0.3184742
1 Taker Protocol (TAKER) à JPY
¥1.158088
1 Taker Protocol (TAKER) à ARS
ARS$10.83779893
1 Taker Protocol (TAKER) à RUB
0.61576758
1 Taker Protocol (TAKER) à INR
0.67527197
1 Taker Protocol (TAKER) à IDR
Rp126.98328254
1 Taker Protocol (TAKER) à KRW
10.86873207
1 Taker Protocol (TAKER) à PHP
0.44350199
1 Taker Protocol (TAKER) à EGP
￡E.0.3634263
1 Taker Protocol (TAKER) à BRL
R$0.04220926
1 Taker Protocol (TAKER) à CAD
C$0.01059041
1 Taker Protocol (TAKER) à BDT
0.9241847
1 Taker Protocol (TAKER) à NGN
11.13882562
1 Taker Protocol (TAKER) à COP
$29.53093924
1 Taker Protocol (TAKER) à ZAR
R.0.1318087
1 Taker Protocol (TAKER) à UAH
0.31595993
1 Taker Protocol (TAKER) à TZS
T.Sh.18.67401662
1 Taker Protocol (TAKER) à VES
Bs1.470467
1 Taker Protocol (TAKER) à CLP
$7.321859
1 Taker Protocol (TAKER) à PKR
Rs2.14916752
1 Taker Protocol (TAKER) à KZT
4.08523161
1 Taker Protocol (TAKER) à THB
฿0.24776988
1 Taker Protocol (TAKER) à TWD
NT$0.23359854
1 Taker Protocol (TAKER) à AED
د.إ0.02796173
1 Taker Protocol (TAKER) à CHF
Fr0.0060952
1 Taker Protocol (TAKER) à HKD
HK$0.05919963
1 Taker Protocol (TAKER) à AMD
֏2.90245805
1 Taker Protocol (TAKER) à MAD
.د.م0.06948528
1 Taker Protocol (TAKER) à MXN
$0.14072293
1 Taker Protocol (TAKER) à SAR
ريال0.02857125
1 Taker Protocol (TAKER) à ETB
Br1.11862158
1 Taker Protocol (TAKER) à KES
KSh0.98391766
1 Taker Protocol (TAKER) à JOD
د.أ0.005401871
1 Taker Protocol (TAKER) à PLN
0.02796173
1 Taker Protocol (TAKER) à RON
лв0.03344741
1 Taker Protocol (TAKER) à SEK
kr0.07245669
1 Taker Protocol (TAKER) à BGN
лв0.01279992
1 Taker Protocol (TAKER) à HUF
Ft2.57743151
1 Taker Protocol (TAKER) à CZK
0.15984662
1 Taker Protocol (TAKER) à KWD
د.ك0.002331414
1 Taker Protocol (TAKER) à ILS
0.02491413
1 Taker Protocol (TAKER) à BOB
Bs0.05249491
1 Taker Protocol (TAKER) à AZN
0.0129523
1 Taker Protocol (TAKER) à TJS
SM0.07017099
1 Taker Protocol (TAKER) à GEL
0.0205713
1 Taker Protocol (TAKER) à AOA
Kz6.94525183
1 Taker Protocol (TAKER) à BHD
.د.ب0.002864744
1 Taker Protocol (TAKER) à BMD
$0.007619
1 Taker Protocol (TAKER) à DKK
kr0.04906636
1 Taker Protocol (TAKER) à HNL
L0.19923685
1 Taker Protocol (TAKER) à MUR
0.3451407
1 Taker Protocol (TAKER) à NAD
$0.13081823
1 Taker Protocol (TAKER) à NOK
kr0.07664714
1 Taker Protocol (TAKER) à NZD
$0.01325706
1 Taker Protocol (TAKER) à PAB
B/.0.007619
1 Taker Protocol (TAKER) à PGK
K0.03230456
1 Taker Protocol (TAKER) à QAR
ر.ق0.02773316
1 Taker Protocol (TAKER) à RSD
дин.0.76967138
1 Taker Protocol (TAKER) à UZS
soʻm91.79515961
1 Taker Protocol (TAKER) à ALL
L0.63443413
1 Taker Protocol (TAKER) à ANG
ƒ0.01363801
1 Taker Protocol (TAKER) à AWG
ƒ0.01363801
1 Taker Protocol (TAKER) à BBD
$0.015238
1 Taker Protocol (TAKER) à BAM
KM0.01279992
1 Taker Protocol (TAKER) à BIF
Fr22.537002
1 Taker Protocol (TAKER) à BND
$0.00982851
1 Taker Protocol (TAKER) à BSD
$0.007619
1 Taker Protocol (TAKER) à JMD
$1.22018285
1 Taker Protocol (TAKER) à KHR
30.59836114
1 Taker Protocol (TAKER) à KMF
Fr3.230456
1 Taker Protocol (TAKER) à LAK
165.63043147
1 Taker Protocol (TAKER) à LKR
Rs2.29621422
1 Taker Protocol (TAKER) à MDL
L0.12906586
1 Taker Protocol (TAKER) à MGA
Ar34.1658817
1 Taker Protocol (TAKER) à MOP
P0.06079962
1 Taker Protocol (TAKER) à MVR
0.1165707
1 Taker Protocol (TAKER) à MWK
MK13.15885109
1 Taker Protocol (TAKER) à MZN
MT0.4868541
1 Taker Protocol (TAKER) à NPR
Rs1.07641232
1 Taker Protocol (TAKER) à PYG
53.279667
1 Taker Protocol (TAKER) à RWF
Fr11.009455
1 Taker Protocol (TAKER) à SBD
$0.06270437
1 Taker Protocol (TAKER) à SCR
0.11268501
1 Taker Protocol (TAKER) à SRD
$0.29660767
1 Taker Protocol (TAKER) à SVC
$0.06636149
1 Taker Protocol (TAKER) à SZL
L0.13074204
1 Taker Protocol (TAKER) à TMT
m0.0266665
1 Taker Protocol (TAKER) à TND
د.ت0.022338908
1 Taker Protocol (TAKER) à TTD
$0.05150444
1 Taker Protocol (TAKER) à UGX
Sh25.996028
1 Taker Protocol (TAKER) à XAF
Fr4.304735
1 Taker Protocol (TAKER) à XCD
$0.0205713
1 Taker Protocol (TAKER) à XOF
Fr4.304735
1 Taker Protocol (TAKER) à XPF
Fr0.777138
1 Taker Protocol (TAKER) à BWP
P0.10765647
1 Taker Protocol (TAKER) à BZD
$0.015238
1 Taker Protocol (TAKER) à CVE
$0.7230431
1 Taker Protocol (TAKER) à DJF
Fr1.348563
1 Taker Protocol (TAKER) à DOP
$0.4784732
1 Taker Protocol (TAKER) à DZD
د.ج0.99153666
1 Taker Protocol (TAKER) à FJD
$0.01729513
1 Taker Protocol (TAKER) à GNF
Fr65.67578
1 Taker Protocol (TAKER) à GTQ
Q0.05813297
1 Taker Protocol (TAKER) à GYD
$1.58757103
1 Taker Protocol (TAKER) à ISK
kr0.929518

Ressources de Taker Protocol

Pour une compréhension plus approfondie de Taker Protocol, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Taker Protocol

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Taker Protocol

Combien vaut Taker Protocol (TAKER) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de TAKER en USD est de 0.007619 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de TAKER à USD ?
Le prix actuel de TAKER en USD est $ 0.007619. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Taker Protocol ?
La capitalisation boursière de TAKER est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de TAKER ?
L'offre en circulation de TAKER est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de TAKER ?
TAKER a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de TAKER ?
TAKER a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de TAKER ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour TAKER est de $ 455.83K USD.
Est-ce que TAKER va augmenter cette année ?
TAKER pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de TAKER pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-13 17:21:01 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Taker Protocol (TAKER)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours
10-11 14:30:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 27, s'effondrant de la zone "Avidité" à "Peur" en 1 jour
10-11 11:20:00Mises à jour de l'industrie
Au cours des dernières 24 heures, plus de 1,51 million de personnes dans le monde ont été liquidées, avec un montant total de liquidation atteignant 13,512 milliards de dollars
10-11 09:36:12Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto connaît une nouvelle situation "519", plus de 600 milliards de dollars de capitalisation du marché crypto s'évaporent en peu de temps

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour TAKER vers USD

Montant

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0.007619 USD

Trader TAKER

TAKER/USDT
$0.007619
$0.007619$0.007619
+9.13%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme