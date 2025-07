Informations sur Superseed (SUPR)

Superseed is the first blockchain designed to automatically repay debt. Powered by a native CDP protocol, it returns 100% of network and protocol fees to borrowers through self-repaying loans.

Site officiel : https://www.superseed.xyz/ Livre blanc : https://docs.superseed.xyz/ Explorateur de blocs : https://explorer.superseed.xyz/token/0x6EA1fFcbD7F5D210dB07D9E773862B0512fA219B