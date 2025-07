Informations sur RWA DePIN Protocol (SUIRWAPIN)

A next-gen platform for tokenized real-world asset investments starting from just $100. Built on Ethereum and SUI, it connects RWA opportunities with decentralized infrastructure, removing intermediaries and boosting efficiency.

Site officiel : https://rwadepin.io/ Livre blanc : https://docs.rwadepin.io/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0xd444b0d1dCeEdd7b0993Ed04351A491D47048Fc4