Informations sur Kryptonite (SEILOR)

Kryptonite Finance is a next-generation DeFi platform that empowers users with advanced artificial intelligence capabilities to identify actionable opportunities both on-chain and offchain. By addressing the inefficiencies present in the blockchain space, our AI agent can perform cross-chain swaps, discover DeFi pools with optimal adjusted ROI, and effectively manage collateral.

Site officiel : https://www.kryptonite.finance Livre blanc : https://kryptonite-obj.s3.eu-central-1.amazonaws.com/lite/White_Paper.pdf Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xE29142E14E52bdFBb8108076f66f49661F10EC10