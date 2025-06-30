À propos de l'historique du prix de SALARY

Le suivi de l'historique du prix de SALARY est un outil essentiel pour les investisseurs en cryptomonnaies, leur permettant de facilement suivre la performance de leurs investissements. Cette fonctionnalité offre une vue complète des mouvements du prix de SALARY au fil du temps, y compris les prix d'ouverture, les haut, les bas, les prix de clôture, ainsi que le volume de trading. De plus, elle donne un aperçu rapide des variations quotidiennes en pourcentage, mettant en évidence les jours où le prix a connu des fluctuations remarquables. Notamment, SALARY a atteint sa valeur la plus élevée le -, atteignant une valeur stupéfiante de 0 USD. Les informations sur les prix présentées ici proviennent exclusivement de l'historique de trading de MEXC, garantissant fiabilité et exactitude. Nos données historiques sur les prix du SALARY sont disponibles à différents intervalles : 1 jour, 1 semaine et 1 mois, couvrant les mesures d'ouverture, de hausse, de baisse, de clôture et de volume. Ces données sont méticuleusement testées pour leur cohérence, leur exhaustivité et leur exactitude, ce qui les rend idéales pour les simulations de trading et les tests rétrospectifs. Ces ensembles de données sont accessibles en téléchargement gratuit et sont mis à jour en temps réel, constituant une ressource précieuse pour les investisseurs.

Applications des données historiques de SALARY dans le trading

Les données historiques de SALARY jouent un rôle essentiel dans les stratégies de trading. Voici comment elles sont utilisées :

1. Analyse technique : les traders exploitent les données historiques de SALARY pour identifier les tendances et les motifs du marché. En utilisant des outils tels que des graphiques et des aides visuelles, ils discernent les motifs pour guider leurs décisions d'entrée et de sortie du marché. Une approche efficace consiste à stocker les données historiques de SALARY dans GridDB et à les analyser avec Python, en utilisant des bibliothèques comme Matplotlib pour la visualisation et Pandas, Numpy et Scipy pour l'analyse des données.

2. Prévision des prix : les données historiques sont essentielles à la prévision des mouvements du prix de SALARY. En examinant les tendances passées du marché, les traders peuvent repérer des motifs et prédire le comportement futur du marché. Les données historiques détaillées de SALARY sur MEXC, fournissant des informations minute par minute sur les prix d'ouverture, les hauts, les bas et les prix de clôture, sont cruciales pour le développement et la formation de motifs prédictifs, ce qui facilite la prise de décisions de trading éclairées.

3. Gestion des risques : l'accès aux données historiques permet aux traders d'évaluer les risques associés aux investissements en SALARY. Cela aide à comprendre la volatilité de SALARY, ce qui permet de faire des choix d'investissement plus éclairés.

4. Gestion de portefeuille : les données historiques permettent de suivre les performances des investissements au fil du temps. Cela permet aux traders d'identifier les actifs qui ne sont pas performants et d'ajuster leurs portefeuilles afin d'optimiser les rendements.

5. Formation des robots de trading : les données OHLC (ouverture, haut, bas, clôture) historiques de la cryptomonnaie SALARY peuvent être téléchargées pour former les robots de trading de SALARY, dans le but d'obtenir une meilleure performance sur le marché.

Ces outils et ressources permettent aux traders de faire des recherches approfondies sur les données historiques de SALARY, ce qui leur donne des informations précieuses et leur permet d'améliorer leurs stratégies de trading.