Le prix en temps réel de Salary est aujourd'hui de 0.004219 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SALARY à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SALARY facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Salary

Cours Salary(SALARY)

Prix en temps réel : 1 SALARY à USD

$0.00422
$0.00422
+0.59%1D
USD
Graphique du prix de Salary (SALARY) en temps réel
Informations sur le prix de Salary (SALARY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.003937
$ 0.003937
Bas 24 h
$ 0.00474
$ 0.00474
Haut 24 h

$ 0.003937
$ 0.003937

$ 0.00474
$ 0.00474

--
--

--
--

-0.83%

+0.59%

+41.48%

+41.48%

Le prix en temps réel de Salary (SALARY) est de $ 0.004219. Au cours des dernières 24 heures, SALARY a évolué entre un minimum de $ 0.003937 et un maximum de $ 0.00474, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SALARY est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, SALARY a évolué de -0.83% au cours de la dernière heure, +0.59% sur 24 heures et de +41.48% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Salary (SALARY)

--
--

$ 124.24K
$ 124.24K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Salary est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 124.24K. L'offre en circulation de SALARY est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Salary (SALARY) en USD

Suivez la variation du prix de Salary aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00002475+0.59%
30 jours$ -0.004656-52.47%
60 jours$ -0.009983-70.30%
90 jours$ +0.001916+83.19%
Variation du prix de Salary aujourd'hui

Aujourd'hui, SALARY a enregistré une variation de $ +0.00002475 (+0.59%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Salary sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.004656 (-52.47%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Salary

En élargissant la vue à 60 jours, SALARY a constaté une variation de $ -0.009983 (-70.30%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Salary sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.001916 (+83.19%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Salary (SALARY) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Salary.

Qu'est-ce que Salary (SALARY)

Salary is a meme coin built on Solana, centered around the concept of "Give yourself a raise" with $SALARY, emphasizing the narrative of paying yourself.

Salary est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Salary. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de SALARYpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Salary sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Salary fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Salary (USD)

Combien vaudra Salary (SALARY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Salary (SALARY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Salary.

Consultez la prévision de prix de Salary maintenant !

Tokenomics de Salary (SALARY)

Comprendre la tokenomics de Salary (SALARY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SALARY !

Guide d'achat de Salary (SALARY)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Salary? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Salary. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

SALARY en devises locales

1 Salary (SALARY) à VND
111.022985
1 Salary (SALARY) à AUD
A$0.00637069
1 Salary (SALARY) à GBP
0.00312206
1 Salary (SALARY) à EUR
0.00358615
1 Salary (SALARY) à USD
$0.004219
1 Salary (SALARY) à MYR
RM0.01776199
1 Salary (SALARY) à TRY
0.17584792
1 Salary (SALARY) à JPY
¥0.63285
1 Salary (SALARY) à ARS
ARS$6.03574359
1 Salary (SALARY) à RUB
0.35013481
1 Salary (SALARY) à INR
0.37430968
1 Salary (SALARY) à IDR
Rp70.31663854
1 Salary (SALARY) à KRW
5.95060417
1 Salary (SALARY) à PHP
0.24567237
1 Salary (SALARY) à EGP
￡E.0.20078221
1 Salary (SALARY) à BRL
R$0.02240289
1 Salary (SALARY) à CAD
C$0.00586441
1 Salary (SALARY) à BDT
0.51353668
1 Salary (SALARY) à NGN
6.20437702
1 Salary (SALARY) à COP
$16.22690685
1 Salary (SALARY) à ZAR
R.0.07244023
1 Salary (SALARY) à UAH
0.17420251
1 Salary (SALARY) à TZS
T.Sh.10.366083
1 Salary (SALARY) à VES
Bs0.780515
1 Salary (SALARY) à CLP
$4.058678
1 Salary (SALARY) à PKR
Rs1.18676251
1 Salary (SALARY) à KZT
2.29538914
1 Salary (SALARY) à THB
฿0.13661122
1 Salary (SALARY) à TWD
NT$0.12863731
1 Salary (SALARY) à AED
د.إ0.01548373
1 Salary (SALARY) à CHF
Fr0.00333301
1 Salary (SALARY) à HKD
HK$0.03282382
1 Salary (SALARY) à AMD
֏1.61397845
1 Salary (SALARY) à MAD
.د.م0.03843509
1 Salary (SALARY) à MXN
$0.07741865
1 Salary (SALARY) à SAR
ريال0.01582125
1 Salary (SALARY) à ETB
Br0.61213471
1 Salary (SALARY) à KES
KSh0.5463605
1 Salary (SALARY) à JOD
د.أ0.002991271
1 Salary (SALARY) à PLN
0.01531497
1 Salary (SALARY) à RON
лв0.01831046
1 Salary (SALARY) à SEK
kr0.03953203
1 Salary (SALARY) à BGN
лв0.00704573
1 Salary (SALARY) à HUF
Ft1.400708
1 Salary (SALARY) à CZK
0.08754425
1 Salary (SALARY) à KWD
د.ك0.001291014
1 Salary (SALARY) à ILS
0.01379613
1 Salary (SALARY) à BOB
Bs0.02923767
1 Salary (SALARY) à AZN
0.0071723
1 Salary (SALARY) à TJS
SM0.03932108
1 Salary (SALARY) à GEL
0.01147568
1 Salary (SALARY) à AOA
Kz3.86709321
1 Salary (SALARY) à BHD
.د.ب0.001586344
1 Salary (SALARY) à BMD
$0.004219
1 Salary (SALARY) à DKK
kr0.02687503
1 Salary (SALARY) à HNL
L0.11036904
1 Salary (SALARY) à MUR
0.19124727
1 Salary (SALARY) à NAD
$0.0725668
1 Salary (SALARY) à NOK
kr0.04185248
1 Salary (SALARY) à NZD
$0.00721449
1 Salary (SALARY) à PAB
B/.0.004219
1 Salary (SALARY) à PGK
K0.01763542
1 Salary (SALARY) à QAR
ر.ق0.01535716
1 Salary (SALARY) à RSD
дин.0.42194219
1 Salary (SALARY) à UZS
soʻm50.83131361
1 Salary (SALARY) à ALL
L0.34760341
1 Salary (SALARY) à ANG
ƒ0.00755201
1 Salary (SALARY) à AWG
ƒ0.00755201
1 Salary (SALARY) à BBD
$0.008438
1 Salary (SALARY) à BAM
KM0.00704573
1 Salary (SALARY) à BIF
Fr12.441831
1 Salary (SALARY) à BND
$0.00544251
1 Salary (SALARY) à BSD
$0.004219
1 Salary (SALARY) à JMD
$0.67567285
1 Salary (SALARY) à KHR
16.94375714
1 Salary (SALARY) à KMF
Fr1.767761
1 Salary (SALARY) à LAK
91.71738947
1 Salary (SALARY) à LKR
Rs1.27536151
1 Salary (SALARY) à MDL
L0.07041511
1 Salary (SALARY) à MGA
Ar18.83479732
1 Salary (SALARY) à MOP
P0.03379419
1 Salary (SALARY) à MVR
0.0645507
1 Salary (SALARY) à MWK
MK7.32464809
1 Salary (SALARY) à MZN
MT0.26963629
1 Salary (SALARY) à NPR
Rs0.59892924
1 Salary (SALARY) à PYG
29.503467
1 Salary (SALARY) à RWF
Fr6.104893
1 Salary (SALARY) à SBD
$0.03472237
1 Salary (SALARY) à SCR
0.06260996
1 Salary (SALARY) à SRD
$0.1607439
1 Salary (SALARY) à SVC
$0.03687406
1 Salary (SALARY) à SZL
L0.07265118
1 Salary (SALARY) à TMT
m0.01480869
1 Salary (SALARY) à TND
د.ت0.012214005
1 Salary (SALARY) à TTD
$0.02856263
1 Salary (SALARY) à UGX
Sh14.547112
1 Salary (SALARY) à XAF
Fr2.358421
1 Salary (SALARY) à XCD
$0.0113913
1 Salary (SALARY) à XOF
Fr2.358421
1 Salary (SALARY) à XPF
Fr0.426119
1 Salary (SALARY) à BWP
P0.05619708
1 Salary (SALARY) à BZD
$0.00848019
1 Salary (SALARY) à CVE
$0.39890645
1 Salary (SALARY) à DJF
Fr0.746763
1 Salary (SALARY) à DOP
$0.26322341
1 Salary (SALARY) à DZD
د.ج0.54703554
1 Salary (SALARY) à FJD
$0.00949275
1 Salary (SALARY) à GNF
Fr36.684205
1 Salary (SALARY) à GTQ
Q0.03231754
1 Salary (SALARY) à GYD
$0.88206633
1 Salary (SALARY) à ISK
kr0.510499

Ressources de Salary

Pour une compréhension plus approfondie de Salary, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Salary

Combien vaut Salary (SALARY) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SALARY en USD est de 0.004219 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SALARY à USD ?
Le prix actuel de SALARY en USD est $ 0.004219. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Salary ?
La capitalisation boursière de SALARY est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SALARY ?
L'offre en circulation de SALARY est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SALARY ?
SALARY a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SALARY ?
SALARY a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de SALARY ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SALARY est de $ 124.24K USD.
Est-ce que SALARY va augmenter cette année ?
SALARY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SALARY pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

$0.00422
