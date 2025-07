Informations sur RSIC GENESIS RUNE (RUNECOIN)

RSIC•GENESIS•RUNE (RUNECOIN), built with the Runes Protocol, is the first Pre-Rune airdropped to the early adopters of Ordinals. It creates a unique opportunity for people to engage with Bitcoin, setting the stage for a more vibrant and user-centric ecosystem.

Site officiel : https://runecoin.io/ Explorateur de blocs : https://www.oklink.com/zh-hans/btc/token/runes/840000-28