Informations sur Ridotto (RDT)

Ridotto is a cross-chain prediction protocol focused on transparency, anonymity, security, and fairness. We offer a community-driven platform where users can play, build, and bankroll prediction games, earning generous rewards

Site officiel : https://ridotto.io Livre blanc : https://assets-global.ridotto.io/whitepaper/whitepaper_ridotto.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0x4740735aa98dc8aa232bd049f8f0210458e7fca3