Informations sur POLKACITY (POLC)

Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city.

Site officiel : https://polkacity.io Livre blanc : https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37