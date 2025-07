Informations sur POKE CASINO (POKE)

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

Site officiel : https://poke-casino.com Livre blanc : https://poke-coin.gitbook.io/poke Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU