Informations sur Ponder (PNDR)

Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends.

Site officiel : https://ponder.one/ Livre blanc : https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC