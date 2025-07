Informations sur PlugToken (PLUG)

Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form.

Site officiel : https://plugdefi.io/ Livre blanc : https://plugdefi.io/wp-content/uploads/2021/04/PLUG-WhitePaper-v2.5.2.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x47da5456bc2e1ce391b645ce80f2e97192e4976a