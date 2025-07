Informations sur Polimec (PLMC)

Polimec is a decentralized fundraising protocol focused on accelerating early-stage projects across the Web3 ecosystem. The Polimec infrastructure makes use of on-chain credentials to enable fundraising in a regulatory-compliant and sustainable manner. With Polimec, you become the VC!

Site officiel : https://www.polimec.org Livre blanc : https://polimec.link/whitepaper Explorateur de blocs : https://explorer.polimec.org/polimec