Le prix en temps réel de ONTACT Protocol est aujourd'hui de 0.00104 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ONTP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ONTP facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de ONTACT Protocol est aujourd'hui de 0.00104 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ONTP à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ONTP facilement sur MEXC maintenant.

En savoir plus sur ONTP

Informations sur le prix de ONTP

Livre blanc de ONTP

Site officiel de ONTP

Tokenomics de ONTP

Prévisions de prix de ONTP

Historique de ONTP

Guide d'achat de ONTP

Convertisseur de ONTP en monnaie fiduciaire

ONTP au comptant

Pré-ouverture

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de ONTACT Protocol

Cours ONTACT Protocol(ONTP)

Prix en temps réel : 1 ONTP à USD

$0.00104
$0.00104$0.00104
+16.85%1D
USD
Graphique du prix de ONTACT Protocol (ONTP) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 12:49:33 (UTC+8)

Informations sur le prix de ONTACT Protocol (ONTP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0007
$ 0.0007$ 0.0007
Bas 24 h
$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012
Haut 24 h

$ 0.0007
$ 0.0007$ 0.0007

$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

--
----

--
----

+1.96%

+16.85%

-9.57%

-9.57%

Le prix en temps réel de ONTACT Protocol (ONTP) est de $ 0.00104. Au cours des dernières 24 heures, ONTP a évolué entre un minimum de $ 0.0007 et un maximum de $ 0.0012, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ONTP est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, ONTP a évolué de +1.96% au cours de la dernière heure, +16.85% sur 24 heures et de -9.57% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ONTACT Protocol (ONTP)

--
----

$ 49.26K
$ 49.26K$ 49.26K

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

La capitalisation boursière actuelle de ONTACT Protocol est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 49.26K. L'offre en circulation de ONTP est de --, avec une offre totale de 1900000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.98M.

Historique du prix de ONTACT Protocol (ONTP) en USD

Suivez la variation du prix de ONTACT Protocol aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00015+16.85%
30 jours$ -0.00125-54.59%
60 jours$ -0.0027-72.20%
90 jours$ -0.00872-89.35%
Variation du prix de ONTACT Protocol aujourd'hui

Aujourd'hui, ONTP a enregistré une variation de $ +0.00015 (+16.85%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de ONTACT Protocol sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00125 (-54.59%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de ONTACT Protocol

En élargissant la vue à 60 jours, ONTP a constaté une variation de $ -0.0027 (-72.20%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de ONTACT Protocol sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.00872 (-89.35%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de ONTACT Protocol (ONTP) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de ONTACT Protocol.

Qu'est-ce que ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol est un projet développé pour résoudre les problèmes du marché IoT existant, avec pour objectif d'établir un écosystème IoT décentralisé basé sur le Web 3.0. Contrairement au système IoT centralisé actuel, nous souhaitons encourager une production et une utilisation équitables des données grâce à des solutions décentralisées, et construire un écosystème IoT plus actif et efficace grâce à la monétisation des données.

ONTACT Protocol est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en ONTACT Protocol. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de ONTPpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le ONTACT Protocol sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de ONTACT Protocol fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de ONTACT Protocol (USD)

Combien vaudra ONTACT Protocol (ONTP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs ONTACT Protocol (ONTP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour ONTACT Protocol.

Consultez la prévision de prix de ONTACT Protocol maintenant !

Tokenomics de ONTACT Protocol (ONTP)

Comprendre la tokenomics de ONTACT Protocol (ONTP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ONTP !

Guide d'achat de ONTACT Protocol (ONTP)

Vous cherchez à savoir comment acheter du ONTACT Protocol? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du ONTACT Protocol. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

ONTP en devises locales

1 ONTACT Protocol (ONTP) à VND
27.3676
1 ONTACT Protocol (ONTP) à AUD
A$0.0016016
1 ONTACT Protocol (ONTP) à GBP
0.0007696
1 ONTACT Protocol (ONTP) à EUR
0.0008944
1 ONTACT Protocol (ONTP) à USD
$0.00104
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MYR
RM0.0043888
1 ONTACT Protocol (ONTP) à TRY
0.0434928
1 ONTACT Protocol (ONTP) à JPY
¥0.15704
1 ONTACT Protocol (ONTP) à ARS
ARS$1.401608
1 ONTACT Protocol (ONTP) à RUB
0.0843856
1 ONTACT Protocol (ONTP) à INR
0.0923208
1 ONTACT Protocol (ONTP) à IDR
Rp17.3333264
1 ONTACT Protocol (ONTP) à KRW
1.4878344
1 ONTACT Protocol (ONTP) à PHP
0.0605176
1 ONTACT Protocol (ONTP) à EGP
￡E.0.0495976
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BRL
R$0.0056784
1 ONTACT Protocol (ONTP) à CAD
C$0.001456
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BDT
0.1267032
1 ONTACT Protocol (ONTP) à NGN
1.5204592
1 ONTACT Protocol (ONTP) à COP
$4.0784224
1 ONTACT Protocol (ONTP) à ZAR
R.0.0180336
1 ONTACT Protocol (ONTP) à UAH
0.043316
1 ONTACT Protocol (ONTP) à TZS
T.Sh.2.55528
1 ONTACT Protocol (ONTP) à VES
Bs0.20072
1 ONTACT Protocol (ONTP) à CLP
$0.99528
1 ONTACT Protocol (ONTP) à PKR
Rs0.2946112
1 ONTACT Protocol (ONTP) à KZT
0.5591352
1 ONTACT Protocol (ONTP) à THB
฿0.0338624
1 ONTACT Protocol (ONTP) à TWD
NT$0.0319592
1 ONTACT Protocol (ONTP) à AED
د.إ0.0038168
1 ONTACT Protocol (ONTP) à CHF
Fr0.000832
1 ONTACT Protocol (ONTP) à HKD
HK$0.0080808
1 ONTACT Protocol (ONTP) à AMD
֏0.3983096
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MAD
.د.م0.0095264
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MXN
$0.0192192
1 ONTACT Protocol (ONTP) à SAR
ريال0.0039
1 ONTACT Protocol (ONTP) à ETB
Br0.1527344
1 ONTACT Protocol (ONTP) à KES
KSh0.1343992
1 ONTACT Protocol (ONTP) à JOD
د.أ0.00073736
1 ONTACT Protocol (ONTP) à PLN
0.0038168
1 ONTACT Protocol (ONTP) à RON
лв0.0045656
1 ONTACT Protocol (ONTP) à SEK
kr0.00988
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BGN
лв0.0017472
1 ONTACT Protocol (ONTP) à HUF
Ft0.351936
1 ONTACT Protocol (ONTP) à CZK
0.0218296
1 ONTACT Protocol (ONTP) à KWD
د.ك0.00031824
1 ONTACT Protocol (ONTP) à ILS
0.0034112
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BOB
Bs0.0072072
1 ONTACT Protocol (ONTP) à AZN
0.001768
1 ONTACT Protocol (ONTP) à TJS
SM0.0095576
1 ONTACT Protocol (ONTP) à GEL
0.002808
1 ONTACT Protocol (ONTP) à AOA
Kz0.9480328
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BHD
.د.ب0.00039104
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BMD
$0.00104
1 ONTACT Protocol (ONTP) à DKK
kr0.0066976
1 ONTACT Protocol (ONTP) à HNL
L0.0273312
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MUR
0.0471432
1 ONTACT Protocol (ONTP) à NAD
$0.0180128
1 ONTACT Protocol (ONTP) à NOK
kr0.0104936
1 ONTACT Protocol (ONTP) à NZD
$0.00182
1 ONTACT Protocol (ONTP) à PAB
B/.0.00104
1 ONTACT Protocol (ONTP) à PGK
K0.004368
1 ONTACT Protocol (ONTP) à QAR
ر.ق0.003796
1 ONTACT Protocol (ONTP) à RSD
дин.0.1051544
1 ONTACT Protocol (ONTP) à UZS
soʻm12.6829248
1 ONTACT Protocol (ONTP) à ALL
L0.086944
1 ONTACT Protocol (ONTP) à ANG
ƒ0.0018616
1 ONTACT Protocol (ONTP) à AWG
ƒ0.0018616
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BBD
$0.00208
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BAM
KM0.0017472
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BIF
Fr3.06696
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BND
$0.0013416
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BSD
$0.00104
1 ONTACT Protocol (ONTP) à JMD
$0.1672528
1 ONTACT Protocol (ONTP) à KHR
4.1767024
1 ONTACT Protocol (ONTP) à KMF
Fr0.44096
1 ONTACT Protocol (ONTP) à LAK
22.6086952
1 ONTACT Protocol (ONTP) à LKR
Rs0.31486
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MDL
L0.0176072
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MGA
Ar4.663672
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MOP
P0.0083304
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MVR
0.015912
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MWK
MK1.8055544
1 ONTACT Protocol (ONTP) à MZN
MT0.066456
1 ONTACT Protocol (ONTP) à NPR
Rs0.1475552
1 ONTACT Protocol (ONTP) à PYG
7.32368
1 ONTACT Protocol (ONTP) à RWF
Fr1.51112
1 ONTACT Protocol (ONTP) à SBD
$0.0085592
1 ONTACT Protocol (ONTP) à SCR
0.0154128
1 ONTACT Protocol (ONTP) à SRD
$0.0403416
1 ONTACT Protocol (ONTP) à SVC
$0.0091
1 ONTACT Protocol (ONTP) à SZL
L0.0180024
1 ONTACT Protocol (ONTP) à TMT
m0.00364
1 ONTACT Protocol (ONTP) à TND
د.ت0.00305968
1 ONTACT Protocol (ONTP) à TTD
$0.0070616
1 ONTACT Protocol (ONTP) à UGX
Sh3.57344
1 ONTACT Protocol (ONTP) à XAF
Fr0.58864
1 ONTACT Protocol (ONTP) à XCD
$0.002808
1 ONTACT Protocol (ONTP) à XOF
Fr0.58864
1 ONTACT Protocol (ONTP) à XPF
Fr0.10712
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BWP
P0.0139256
1 ONTACT Protocol (ONTP) à BZD
$0.0020904
1 ONTACT Protocol (ONTP) à CVE
$0.09906
1 ONTACT Protocol (ONTP) à DJF
Fr0.18512
1 ONTACT Protocol (ONTP) à DOP
$0.0654368
1 ONTACT Protocol (ONTP) à DZD
د.ج0.1355016
1 ONTACT Protocol (ONTP) à FJD
$0.0023608
1 ONTACT Protocol (ONTP) à GNF
Fr9.0428
1 ONTACT Protocol (ONTP) à GTQ
Q0.0079664
1 ONTACT Protocol (ONTP) à GYD
$0.2177032
1 ONTACT Protocol (ONTP) à ISK
kr0.12688

Ressources de ONTACT Protocol

Pour une compréhension plus approfondie de ONTACT Protocol, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de ONTACT Protocol
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur ONTACT Protocol

Combien vaut ONTACT Protocol (ONTP) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ONTP en USD est de 0.00104 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ONTP à USD ?
Le prix actuel de ONTP en USD est $ 0.00104. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de ONTACT Protocol ?
La capitalisation boursière de ONTP est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ONTP ?
L'offre en circulation de ONTP est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ONTP ?
ONTP a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ONTP ?
ONTP a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de ONTP ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ONTP est de $ 49.26K USD.
Est-ce que ONTP va augmenter cette année ?
ONTP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ONTP pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 12:49:33 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur ONTACT Protocol (ONTP)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Voir plus

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

Calculatrice pour ONTP vers USD

Montant

ONTP
ONTP
USD
USD

1 ONTP = 0.00103 USD

Trader ONTP

ONTP/USDT
$0.00104
$0.00104$0.00104
+38.66%

Rejoignez MEXC dès aujourd'hui

-- Frais de maker au comptant, -- Frais de taker au comptant
-- Frais de maker sur les contrats à terme, -- Frais de taker sur les contrats à terme