Informations sur Nereus (NRS)

Nereus Finance is a derivatives trading platform on Polygon, combining the transparency and security of DeFi with the performance and user experience of CEX, offering up to 150x leverage to maximize capital efficiency when trading various instruments (crypto, forex, commodities, prediction markets).

Site officiel : https://www.nereus.finance Livre blanc : https://docs.google.com/document/d/1K0xKADJAqf6flbM2q1tinhv-vN-Wxxbx62VGKJRNSM0/edit?usp=sharing Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x94615302bcb36309371ea7454f3e99a4002105de