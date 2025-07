Informations sur NEXADE (NEXD)

NEXADE is an RWA protocol which avails stablecoin yields of up to 20% through institutional-grade portfolios of real-world trade finance assets. The onchain platform provides insured and risk-adjusted yield solutions attractive to institutional investors, stablecoin issuers, protocol treasuries and mass retail investors seeking real yield.

Site officiel : https://nexade.finance/ Livre blanc : https://docsend.com/v/vb9rt/nexadewhitepaper Explorateur de blocs : https://arbiscan.io/token/0x3858567501fbf030bd859ee831610fcc710319f4