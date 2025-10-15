En savoir plus sur LUNARBITS
Tokenomics de Lunarbits (LUNARBITS)
Tokenomics et analyse de prix de Lunarbits (LUNARBITS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Lunarbits (LUNARBITS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Lunarbits (LUNARBITS)
Lunarbits ont été lancés à bord de la fusée SpaceX Falcon 9 dans le cadre d'une charge utile privée (mission Lunaprise) organisée par les fondateurs de Lunarbits chez Space Blue. Leurs « jumeaux » sont désormais inscrits en tant que tokens Bitcoin Ordinal Runes, servant de récompenses pour l'écosystème artistique de Space Blue. Cet écosystème inclut des artistes tels que Justin Timberlake, des stars de la K-pop, Taylor Swift, des athlètes professionnels, ainsi que 222 projets de contenus atteignant une base de fans de plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde. L'ensemble de leurs objets de collection et œuvres musicales est désormais archivé dans le premier musée sur la Lune et sera monétisé auprès des collectionneurs et fans à l'échelle mondiale.
Tokenomics de Lunarbits (LUNARBITS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Lunarbits (LUNARBITS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LUNARBITS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LUNARBITS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LUNARBITS, explorez le prix en direct du token LUNARBITS !
Comment acheter du LUNARBITS
Envie d'ajouter du Lunarbits (LUNARBITS) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du LUNARBITS, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Lunarbits (LUNARBITS)
L'analyse de l'historique du prix de LUNARBITS permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de LUNARBITS
Vous voulez savoir dans quelle direction LUNARBITS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LUNARBITS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
