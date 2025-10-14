Le prix en temps réel de Lnfi Network est aujourd'hui de 0.01503 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Lnfi Network est aujourd'hui de 0.01503 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LN facilement sur MEXC maintenant.

Cours Lnfi Network(LN)

Prix en temps réel : 1 LN à USD

$0.01503
$0.01503$0.01503
-1.24%1D
USD
Graphique du prix de Lnfi Network (LN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 19:27:56 (UTC+8)

Informations sur le prix de Lnfi Network (LN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.015
$ 0.015$ 0.015
Bas 24 h
$ 0.01531
$ 0.01531$ 0.01531
Haut 24 h

$ 0.015
$ 0.015$ 0.015

$ 0.01531
$ 0.01531$ 0.01531

$ 0.05001155640310774
$ 0.05001155640310774$ 0.05001155640310774

$ 0.01459457357577082
$ 0.01459457357577082$ 0.01459457357577082

+0.06%

-1.24%

-12.62%

-12.62%

Le prix en temps réel de Lnfi Network (LN) est de $ 0.01503. Au cours des dernières 24 heures, LN a évolué entre un minimum de $ 0.015 et un maximum de $ 0.01531, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LN est $ 0.05001155640310774, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01459457357577082.

En termes de performance à court terme, LN a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, -1.24% sur 24 heures et de -12.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lnfi Network (LN)

No.1989

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

$ 54.77K
$ 54.77K$ 54.77K

$ 15.03M
$ 15.03M$ 15.03M

94.92M
94.92M 94.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

9.49%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Lnfi Network est de $ 1.43M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.77K. L'offre en circulation de LN est de 94.92M, avec une offre totale de 150000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 15.03M.

Historique du prix de Lnfi Network (LN) en USD

Suivez la variation du prix de Lnfi Network aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0001887-1.24%
30 jours$ -0.00632-29.61%
60 jours$ -0.00632-29.61%
90 jours$ -0.00497-24.85%
Variation du prix de Lnfi Network aujourd'hui

Aujourd'hui, LN a enregistré une variation de $ -0.0001887 (-1.24%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Lnfi Network sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00632 (-29.61%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Lnfi Network

En élargissant la vue à 60 jours, LN a constaté une variation de $ -0.00632 (-29.61%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Lnfi Network sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.00497 (-24.85%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Lnfi Network (LN) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Lnfi Network.

Qu'est-ce que Lnfi Network (LN)

Lnfi Network libère le potentiel du DeFi multi-actifs sur le Lightning Network grâce à une infrastructure financière de nouvelle génération, permettant aux utilisateurs de trader, générer des revenus et gérer des actifs tels que le Bitcoin, les Taproot Assets et les actifs RGB via LightningFi.

Lnfi Network est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Lnfi Network. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de LNpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Lnfi Network sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Lnfi Network fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Lnfi Network (USD)

Combien vaudra Lnfi Network (LN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Lnfi Network (LN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Lnfi Network.

Consultez la prévision de prix de Lnfi Network maintenant !

Tokenomics de Lnfi Network (LN)

Comprendre la tokenomics de Lnfi Network (LN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LN !

Guide d'achat de Lnfi Network (LN)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Lnfi Network? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Lnfi Network. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

LN en devises locales

Ressources de Lnfi Network

Pour une compréhension plus approfondie de Lnfi Network, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Lnfi Network
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Lnfi Network

Combien vaut Lnfi Network (LN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LN en USD est de 0.01503 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LN à USD ?
Le prix actuel de LN en USD est $ 0.01503. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Lnfi Network ?
La capitalisation boursière de LN est de $ 1.43M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LN ?
L'offre en circulation de LN est de 94.92M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LN ?
LN a atteint un prix ATH de 0.05001155640310774 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LN ?
LN a vu un prix ATL de 0.01459457357577082 USD.
Quel est le volume de trading de LN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LN est de $ 54.77K USD.
Est-ce que LN va augmenter cette année ?
LN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 19:27:56 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement.

