Le prix en temps réel de KoKoK The Roach est aujourd'hui de 0.02999 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de KOKOK à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix KOKOK facilement sur MEXC maintenant.

Cours KoKoK The Roach(KOKOK)

Prix en temps réel : 1 KOKOK à USD

$0.02999
+0.80%1D
USD
Graphique du prix de KoKoK The Roach (KOKOK) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 21:20:20 (UTC+8)

Informations sur le prix de KoKoK The Roach (KOKOK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.02857
Bas 24 h
$ 0.0317
Haut 24 h

$ 0.02857
$ 0.0317
--
--
+0.30%

+0.80%

+11.69%

+11.69%

Le prix en temps réel de KoKoK The Roach (KOKOK) est de $ 0.02999. Au cours des dernières 24 heures, KOKOK a évolué entre un minimum de $ 0.02857 et un maximum de $ 0.0317, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KOKOK est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, KOKOK a évolué de +0.30% au cours de la dernière heure, +0.80% sur 24 heures et de +11.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KoKoK The Roach (KOKOK)

--
$ 72.75K
$ 0.00
--
--
SOL

La capitalisation boursière actuelle de KoKoK The Roach est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 72.75K. L'offre en circulation de KOKOK est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de KoKoK The Roach (KOKOK) en USD

Suivez la variation du prix de KoKoK The Roach aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.000238+0.80%
30 jours$ -0.0232-43.62%
60 jours$ -0.08221-73.28%
90 jours$ -0.13191-81.48%
Variation du prix de KoKoK The Roach aujourd'hui

Aujourd'hui, KOKOK a enregistré une variation de $ +0.000238 (+0.80%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de KoKoK The Roach sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0232 (-43.62%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de KoKoK The Roach

En élargissant la vue à 60 jours, KOKOK a constaté une variation de $ -0.08221 (-73.28%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de KoKoK The Roach sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.13191 (-81.48%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de KoKoK The Roach (KOKOK) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de KoKoK The Roach.

Qu'est-ce que KoKoK The Roach (KOKOK)

KOKOK symbolise le « cockroach trader » le plus résistant du marché des cryptomonnaies, intrépide face aux fluctuations du marché, et est construit sur l'écosystème Solana.

KoKoK The Roach est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en KoKoK The Roach. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de KOKOKpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le KoKoK The Roach sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de KoKoK The Roach fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de KoKoK The Roach (USD)

Combien vaudra KoKoK The Roach (KOKOK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs KoKoK The Roach (KOKOK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour KoKoK The Roach.

Consultez la prévision de prix de KoKoK The Roach maintenant !

Tokenomics de KoKoK The Roach (KOKOK)

Comprendre la tokenomics de KoKoK The Roach (KOKOK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KOKOK !

Guide d'achat de KoKoK The Roach (KOKOK)

Vous cherchez à savoir comment acheter du KoKoK The Roach? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du KoKoK The Roach. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

KOKOK en devises locales

1 KoKoK The Roach (KOKOK) à VND
789.18685
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à AUD
A$0.0452849
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à GBP
0.0221926
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à EUR
0.0254915
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à USD
$0.02999
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MYR
RM0.1262579
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à TRY
1.2508829
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à JPY
¥4.55848
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à ARS
ARS$42.9039939
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à RUB
2.4423856
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à INR
2.6613126
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à IDR
Rp499.8331334
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à KRW
42.6598753
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à PHP
1.7397199
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à EGP
￡E.1.4263244
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BRL
R$0.1598467
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à CAD
C$0.0416861
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BDT
3.6530819
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à NGN
44.1026942
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à COP
$115.79139
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à ZAR
R.0.5146284
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à UAH
1.2439852
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à TZS
T.Sh.73.68543
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à VES
Bs5.54815
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à CLP
$28.64045
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à PKR
Rs8.4979664
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à KZT
16.2107946
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à THB
฿0.974675
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à TWD
NT$0.9167943
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à AED
د.إ0.1100633
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à CHF
Fr0.023992
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à HKD
HK$0.2333222
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à AMD
֏11.477173
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MAD
.د.م0.2732089
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MXN
$0.5506164
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à SAR
ريال0.1124625
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à ETB
Br4.3608459
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à KES
KSh3.8786067
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à JOD
د.أ0.02126291
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à PLN
0.1094635
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à RON
лв0.1313562
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à SEK
kr0.2825058
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BGN
лв0.0503832
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à HUF
Ft10.1009319
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à CZK
0.6276907
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à KWD
د.ك0.00917694
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à ILS
0.0983672
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BOB
Bs0.2072309
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à AZN
0.050983
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à TJS
SM0.278907
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à GEL
0.0812729
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à AOA
Kz27.3379843
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BHD
.د.ب0.01127624
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BMD
$0.02999
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à DKK
kr0.1922359
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à HNL
L0.7872375
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MUR
1.3717426
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à NAD
$0.5149283
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à NOK
kr0.2987004
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à NZD
$0.0515828
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à PAB
B/.0.02999
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à PGK
K0.1256581
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à QAR
ر.ق0.1091636
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à RSD
дин.3.0205928
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à UZS
soʻm361.3252181
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à ALL
L2.4957678
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à ANG
ƒ0.0536821
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à AWG
ƒ0.0536821
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BBD
$0.05998
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BAM
KM0.0503832
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BIF
Fr88.44051
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BND
$0.0386871
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BSD
$0.02999
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à JMD
$4.801399
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à KHR
120.4416394
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à KMF
Fr12.68577
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à LAK
651.9565087
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à LKR
Rs9.0767734
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MDL
L0.5050316
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MGA
Ar133.8837572
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MOP
P0.2402199
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MVR
0.458847
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MWK
MK51.975669
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à MZN
MT1.916361
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à NPR
Rs4.2567806
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à PYG
209.72007
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à RWF
Fr43.51549
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à SBD
$0.2468177
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à SCR
0.428857
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à SRD
$1.1414194
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à SVC
$0.2624125
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à SZL
L0.5146284
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à TMT
m0.104965
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à TND
د.ت0.0875708
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à TTD
$0.2036321
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à UGX
Sh103.04564
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à XAF
Fr16.91436
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à XCD
$0.080973
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à XOF
Fr16.91436
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à XPF
Fr3.05898
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BWP
P0.3991669
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à BZD
$0.0602799
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à CVE
$2.843052
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à DJF
Fr5.33822
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à DOP
$1.8779738
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à DZD
د.ج3.9082968
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à FJD
$0.0677774
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à GNF
Fr260.76305
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à GTQ
Q0.2297234
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à GYD
$6.2766071
1 KoKoK The Roach (KOKOK) à ISK
kr3.62879

Ressources de KoKoK The Roach

Pour une compréhension plus approfondie de KoKoK The Roach, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur KoKoK The Roach

Combien vaut KoKoK The Roach (KOKOK) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KOKOK en USD est de 0.02999 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KOKOK à USD ?
Le prix actuel de KOKOK en USD est $ 0.02999. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de KoKoK The Roach ?
La capitalisation boursière de KOKOK est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KOKOK ?
L'offre en circulation de KOKOK est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KOKOK ?
KOKOK a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KOKOK ?
KOKOK a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de KOKOK ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KOKOK est de $ 72.75K USD.
Est-ce que KOKOK va augmenter cette année ?
KOKOK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KOKOK pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 21:20:20 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur KoKoK The Roach (KOKOK)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
10-07 07:38:00Mises à jour de l'industrie
Données : Le volume de trading mensuel des DEX perpétuels dépasse 1 billion de dollars pour la première fois en septembre
10-06 20:37:00Mises à jour de l'industrie
10-06 18:13:00Mises à jour de l'industrie
L'offre de Bitcoin sur les plateformes de trading atteint son point le plus bas depuis près de 6 ans
10-05 21:29:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation totale du marché Crypto franchit les 4,15 billions de dollars, atteignant un nouveau sommet historique

Actualités à la une

Pourquoi tant de gens continuent-ils à perdre de l’argent dans une phase haussière ?

October 6, 2025

L’essor des réseaux Bitcoin de niveau 2 : Comprendre la technologie qui façonne l’avenir de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025 : Quand TOTAL3 atteint de nouveaux sommets mais que votre portefeuille ne bouge pas

October 5, 2025
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

