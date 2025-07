Informations sur Kadena (KDA)

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

Site officiel : http://kadena.io/ Livre blanc : https://www.kadena.io/whitepapers Explorateur de blocs : https://explorer.chainweb.com/mainnet