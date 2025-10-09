Tokenomics de JUMP (JUMP)
Tokenomics et analyse de prix de JUMP (JUMP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de JUMP (JUMP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur JUMP (JUMP)
Jump Tom est un jeu blockchain innovant qui combine des mécaniques de saut classiques avec un modèle économique Web3, déployé sur l'écosystème BNB Chain. Inspiré du jeu viral mondial « Jump Jump », il enrichit l'expérience grâce à des contrôles optimisés par l'IA et introduit une compétition PVP décentralisée, associée à un système de double incitation. En réinventant les frontières du « Play-to-Earn », Jump Tom offre un gameplay dynamique tout en intégrant des récompenses et des mécanismes compétitifs propres à l'économie décentralisée.
Tokenomics de JUMP (JUMP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de JUMP (JUMP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens JUMP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens JUMP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Historique du prix de JUMP (JUMP)
L'analyse de l'historique du prix de JUMP permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de JUMP
Vous voulez savoir dans quelle direction JUMP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de JUMP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
